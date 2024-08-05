Посольство России в Дакке призвало сограждан покинуть Бангладеш
Антиправительственные акции протеста в Бангладеш. Обложка © ТАСС / AP / Rajib Dhar
Российское посольство в Дакке призвало сограждан покинуть Бангладеш и вернуться на родину. Такое заявление появилось в понедельник, 5 августа, в телеграм-канале дипломатического представительства.
Видео массовых погромов в Бангладеш. Видео © X / Aadhya__Sri / vinodkapri
"С учётом возможного продолжения протестов в связи с формированием [в Бангладеш] переходного правительства гражданам РФ рекомендуем рассмотреть возможность возвращения в Россию, когда это будет безопасно", — отметили там.
В посольстве рекомендовали избегать мест скопления людей и проведения различных демонстраций. Россиянам посоветовали всегда носить с собой документы и заряженные устройства. Также сограждан призвали обратить внимание на запасы воды, продуктов и лекарств.
Ранее Life.ru писал, что в Бангладеш разгорелась новая волна антиправительственных протестов. На этом фоне 76-летняя премьер Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке. Между тем толпа протестующих ворвалась в резиденцию политика, разгромив и разграбив её. Позднее из-за массовых беспорядок закрылся международный аэропорт.