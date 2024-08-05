Посольство России в Дакке призвало сограждан покинуть Бангладеш

Российское посольство в Дакке призвало сограждан покинуть Бангладеш и вернуться на родину. Такое заявление появилось в понедельник, 5 августа, в телеграм-канале дипломатического представительства.

Видео массовых погромов в Бангладеш. Видео © X / Aadhya__Sri / vinodkapri

"С учётом возможного продолжения протестов в связи с формированием [в Бангладеш] переходного правительства гражданам РФ рекомендуем рассмотреть возможность возвращения в Россию, когда это будет безопасно", — отметили там.