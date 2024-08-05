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5 августа, 19:46

Посольство России в Дакке призвало сограждан покинуть Бангладеш

Антиправительственные акции протеста в Бангладеш. Обложка © ТАСС / AP / Rajib Dhar

Антиправительственные акции протеста в Бангладеш. Обложка © ТАСС / AP / Rajib Dhar

Российское посольство в Дакке призвало сограждан покинуть Бангладеш и вернуться на родину. Такое заявление появилось в понедельник, 5 августа, в телеграм-канале дипломатического представительства.

Видео массовых погромов в Бангладеш. Видео © X / Aadhya__Sri / vinodkapri

"С учётом возможного продолжения протестов в связи с формированием [в Бангладеш] переходного правительства гражданам РФ рекомендуем рассмотреть возможность возвращения в Россию, когда это будет безопасно", — отметили там.

В посольстве рекомендовали избегать мест скопления людей и проведения различных демонстраций. Россиянам посоветовали всегда носить с собой документы и заряженные устройства. Также сограждан призвали обратить внимание на запасы воды, продуктов и лекарств.

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Ранее Life.ru писал, что в Бангладеш разгорелась новая волна антиправительственных протестов. На этом фоне 76-летняя премьер Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке. Между тем толпа протестующих ворвалась в резиденцию политика, разгромив и разграбив её. Позднее из-за массовых беспорядок закрылся международный аэропорт.

Никита Осипов
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