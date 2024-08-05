Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 17:52

Президент Бангладеш приказал освободить задержанных протестующих и решил распустить парламент

AFP: Президент Бангладеш Шахабуддин приказал освободить задержанных протестующих

Антиправительственные акции протеста в Бангладеш. Обложка © ТАСС / AP / Rajib Dhar

Антиправительственные акции протеста в Бангладеш. Обложка © ТАСС / AP / Rajib Dhar

Лидер Бангладеш Мохаммад Шахабуддин призвал освободить задержанных протестующих, а также экс-премьера, председателя Национальной партии и ключевого лидера оппозиции Халеду Зию. Как сообщает Agence France-Presse (AFP), она была арестована в 2018 году за взяточничество.

Видео массовых погромов в Бангладеш. Видео © X / Aadhya__Sri / vinodkapri

По данным портала Prothomalo, Шахабуддин встретился с представителями нескольких партий, общественных объединений и командующими ВС на фоне протестов. По итогам заседания глава государства решил распустить парламент для формирования временного кабмина. Во время его образования Вооружённые силы Бангладеш возьмут ситуацию под контроль и позволят вернуться к нормальной жизни, отмечают местные журналисты.

Тем временем координатор главного организатора демонстраций — "Студенческого движения против дискриминации" — сообщил, что состав временного правительства объявят в течение суток.

Тысячи россиян застряли в Бангладеш, охваченном массовыми погромами
Тысячи россиян застряли в Бангладеш, охваченном массовыми погромами

Ранее Life.ru сообщал, что в Бангладеш разгорелась новая волна антиправительственных протестов. На этом фоне 76-летняя премьер Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке. Между тем толпа протестующих ворвалась в резиденцию политика, разгромив и разграбив её. Позднее из-за массовых беспорядок закрылся международный аэропорт.

Никита Осипов
  • Новости
  • бангладеш
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров