Президент Бангладеш приказал освободить задержанных протестующих и решил распустить парламент

Лидер Бангладеш Мохаммад Шахабуддин призвал освободить задержанных протестующих, а также экс-премьера, председателя Национальной партии и ключевого лидера оппозиции Халеду Зию. Как сообщает Agence France-Presse (AFP), она была арестована в 2018 году за взяточничество.

Видео массовых погромов в Бангладеш. Видео © X / Aadhya__Sri / vinodkapri

По данным портала Prothomalo, Шахабуддин встретился с представителями нескольких партий, общественных объединений и командующими ВС на фоне протестов. По итогам заседания глава государства решил распустить парламент для формирования временного кабмина. Во время его образования Вооружённые силы Бангладеш возьмут ситуацию под контроль и позволят вернуться к нормальной жизни, отмечают местные журналисты.