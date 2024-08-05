Президент Бангладеш приказал освободить задержанных протестующих и решил распустить парламент
AFP: Президент Бангладеш Шахабуддин приказал освободить задержанных протестующих
Антиправительственные акции протеста в Бангладеш. Обложка © ТАСС / AP / Rajib Dhar
Лидер Бангладеш Мохаммад Шахабуддин призвал освободить задержанных протестующих, а также экс-премьера, председателя Национальной партии и ключевого лидера оппозиции Халеду Зию. Как сообщает Agence France-Presse (AFP), она была арестована в 2018 году за взяточничество.
Видео массовых погромов в Бангладеш. Видео © X / Aadhya__Sri / vinodkapri
По данным портала Prothomalo, Шахабуддин встретился с представителями нескольких партий, общественных объединений и командующими ВС на фоне протестов. По итогам заседания глава государства решил распустить парламент для формирования временного кабмина. Во время его образования Вооружённые силы Бангладеш возьмут ситуацию под контроль и позволят вернуться к нормальной жизни, отмечают местные журналисты.
Тем временем координатор главного организатора демонстраций — "Студенческого движения против дискриминации" — сообщил, что состав временного правительства объявят в течение суток.
Ранее Life.ru сообщал, что в Бангладеш разгорелась новая волна антиправительственных протестов. На этом фоне 76-летняя премьер Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке. Между тем толпа протестующих ворвалась в резиденцию политика, разгромив и разграбив её. Позднее из-за массовых беспорядок закрылся международный аэропорт.