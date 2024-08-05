Тысячи россиян застряли в Бангладеш, охваченном массовыми погромами

В Бангладеш находятся пять тысяч граждан России, которые застали массовые антиправительственные протесты. Об этом сообщили в посольстве России в южноазиатском государстве.

Видео массовых погромов в Бангладеш. Видео © X / Aadhya__Sri / vinodkapri

"Сейчас в Бангладеш находится более пяти тысяч граждан России", — уточнили представители дипмиссии в беседе с "Газетой.ru".