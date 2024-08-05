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5 августа, 15:43

Тысячи россиян застряли в Бангладеш, охваченном массовыми погромами

В посольстве РФ в Бангладеш сообщили, что в стране находятся пять тысяч россиян

Акции протеста в Бангладеш. Обложка © ТАСС / AP / Rajib Dhar

Акции протеста в Бангладеш. Обложка © ТАСС / AP / Rajib Dhar

В Бангладеш находятся пять тысяч граждан России, которые застали массовые антиправительственные протесты. Об этом сообщили в посольстве России в южноазиатском государстве.

Видео массовых погромов в Бангладеш. Видео © X / Aadhya__Sri / vinodkapri

"Сейчас в Бангладеш находится более пяти тысяч граждан России", — уточнили представители дипмиссии в беседе с "Газетой.ru".

В посольстве дополнили, что международный аэропорт Хазрат Шахджалал в Дакке закрыт примерно на шесть часов, поэтому пока россияне не могут покинуть страну. Представители дипмиссии рассчитывают, что после 23:30 воздушная гавань возобновит работу.

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Напомним, в Бангладеш разгорелась новая волна антиправительственных протестов. На этом фоне 76-летняя Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке. По последним данным, беспорядки унесли жизни по меньшей мере десяти человек. Между тем толпа протестующих ворвалась в резиденцию политика, разгромив и разграбив её. Позднее из-за массовых беспорядок закрылся международный аэропорт.

Дарья Нарыкова
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