Тысячи россиян застряли в Бангладеш, охваченном массовыми погромами
В посольстве РФ в Бангладеш сообщили, что в стране находятся пять тысяч россиян
Акции протеста в Бангладеш. Обложка © ТАСС / AP / Rajib Dhar
В Бангладеш находятся пять тысяч граждан России, которые застали массовые антиправительственные протесты. Об этом сообщили в посольстве России в южноазиатском государстве.
Видео массовых погромов в Бангладеш. Видео © X / Aadhya__Sri / vinodkapri
"Сейчас в Бангладеш находится более пяти тысяч граждан России", — уточнили представители дипмиссии в беседе с "Газетой.ru".
В посольстве дополнили, что международный аэропорт Хазрат Шахджалал в Дакке закрыт примерно на шесть часов, поэтому пока россияне не могут покинуть страну. Представители дипмиссии рассчитывают, что после 23:30 воздушная гавань возобновит работу.
Напомним, в Бангладеш разгорелась новая волна антиправительственных протестов. На этом фоне 76-летняя Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке. По последним данным, беспорядки унесли жизни по меньшей мере десяти человек. Между тем толпа протестующих ворвалась в резиденцию политика, разгромив и разграбив её. Позднее из-за массовых беспорядок закрылся международный аэропорт.