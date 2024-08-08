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8 августа, 18:57

Президент Бангладеш привёл к присяге главу временного правительства Юнуса

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус. Обложка © ТАСС / EPA / MONIRUL ALAM

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус. Обложка © ТАСС / EPA / MONIRUL ALAM

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу привёл к присяге главу временного правительства страны нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса, следует из эфира канала Jamuna TV.

Кроме того, к присяге были привели членов нового кабинета министров. В состав нового правительства вошли два лидера студенческого протестного движения Нахид Ислам и Асиф Махмуд Саджиб Бхуйян. Также в правительстве представлены: экономист Салех Уддин Ахмед, ранее возглавлявший центральный банк Бангладеш, профессор права Университета Дакки Асиф Назрул, правозащитник и бывший заместитель генерального прокурора Бангладеш Адилур Рахман Хан, экс-министр иностранных дел Бангладеш Тухид Хоссейн, юрист и защитник окружающей среды Сайеда Ризвана Хасан, отставной бригадный генерал Сахават Хуссейн, дипломат Супрадип Чакма, агроном Фарида Ахтер, бывший директор и профессор Национального института психического здоровья Бидхан Ранджан Рой, экс-депутат Нурджахан Бегум, исполнительный директор избирательной наблюдательной группы Шармин Муршид, финансист Фарук-и-Азам, исламский ученый Абул Файез Мухаммад Халид Хоссейн и советник Хасан Арифф. Должности этих специалистов будут объявлены позже.

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Напомним, в Бангладеш начались протесты, 76-летняя премьер Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке. Кроме того, она подала в отставку и попросила убежища в Великобритании. Толпа протестующих разнесла её резиденцию. Посольство России на фоне митингов призвало сограждан покинуть Бангладеш и вернуться на родину.

Александра Мышляева
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