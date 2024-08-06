Президент Бангладеш распустил парламент, формируется временное правительство

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент. Об этом сообщается в пресс-релизе, которое распространила администрация главы государства.

Видео массовых погромов в Бангладеш. Видео © X / Aadhya__Sri / vinodkapri

"На основании решения по итогам встречи президента с главами трёх видов вооружённых сил, лидерами различных политических партий, представителями гражданского общества и лидерами движения "Студенты против дискриминации" национальный парламент был распущен", — указано в сообщении.

После роспуска парламента начальник штаба армии страны генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. В настоящее время проводятся консультации с президентом страны по вопросу работы временного правительства. Заман дополнил, что теперь все решения относительно Бангладеш будут приниматься армией.

Также военачальник призвал прекратить любое насилие. По его словам, временное правительство обеспечит справедливость при расследовании всех случаев гибели людей в ходе беспорядков.