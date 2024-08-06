Президент Бангладеш распустил парламент, формируется временное правительство
Антиправительственная акция протеста в Бангладеш. Обложка © ТАСС / AP / Rajib Dhar
Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент. Об этом сообщается в пресс-релизе, которое распространила администрация главы государства.
Видео массовых погромов в Бангладеш. Видео © X / Aadhya__Sri / vinodkapri
"На основании решения по итогам встречи президента с главами трёх видов вооружённых сил, лидерами различных политических партий, представителями гражданского общества и лидерами движения "Студенты против дискриминации" национальный парламент был распущен", — указано в сообщении.
После роспуска парламента начальник штаба армии страны генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. В настоящее время проводятся консультации с президентом страны по вопросу работы временного правительства. Заман дополнил, что теперь все решения относительно Бангладеш будут приниматься армией.
Также военачальник призвал прекратить любое насилие. По его словам, временное правительство обеспечит справедливость при расследовании всех случаев гибели людей в ходе беспорядков.
Между тем в Дакке (столица Бангладеш) правительственные чиновники в панике покидают рабочие места, опасаясь за свою безопасность. По информации New Age, они бросили работу после слухов о предстоящих погромах и поджогах официальных зданий в городе.
Напомним, поводом для протестов в Бангладеш стала система квот на государственные должности, которую планируют ввести власти республики. В июле Life.ru сообщал, что при разгоне беспорядков пострадало не менее 300 полицейских. А новые антиправительственные протесты вспыхнули с новой силой в Дакке и других городах Бангладеш 4 августа. На их фоне 76-летняя премьер Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке, подала в отставку и попросила убежища в Великобритании. В результате толпа протестующих ворвалась в резиденцию политика, разгромив и разграбив её.