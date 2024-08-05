"В чьих интересах эти беспорядки?" : Эксперт рассказал, как протесты в Бангладеш отразятся на России

Беспорядки в Бангладеш могут повлиять на российские интересы в регионе. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил ведущий научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.

"В чьих интересах эти беспорядки? Мне кажется, заказчика надо искать в странах Запада, потому что Националистическая партия Бангладеш ориентируется на западный вектор развития", — рассказал собеседник информагентства.

Специалист уточнил, что националисты хотят, чтобы их страна теснее сотрудничала с Западом. В то же время есть опасность того, что Индия не будет стоять в стороне и вмешается в ситуацию, если Нью-Дели покажется, что там возникнет угроза для своих северо-восточных регионов.