"В чьих интересах эти беспорядки?" : Эксперт рассказал, как протесты в Бангладеш отразятся на России
Эксперт Сотников: Беспорядки в Бангладеш могут повлиять на интересы РФ в регионе
Беспорядки в Бангладеш могут повлиять на российские интересы в регионе. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил ведущий научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.
"В чьих интересах эти беспорядки? Мне кажется, заказчика надо искать в странах Запада, потому что Националистическая партия Бангладеш ориентируется на западный вектор развития", — рассказал собеседник информагентства.
Специалист уточнил, что националисты хотят, чтобы их страна теснее сотрудничала с Западом. В то же время есть опасность того, что Индия не будет стоять в стороне и вмешается в ситуацию, если Нью-Дели покажется, что там возникнет угроза для своих северо-восточных регионов.
Сотников также отметил, что индийские власти обеспечили безопасность бывшему бангладешскому премьер-министру Шейхе Хасине. Он подчеркнул, что экс-глава правительства Бангладеш останется в Индии из-за того, что западные страны не примут её как "авторитарного лидера".
Напомним, в Бангладеш разгорелась новая волна антиправительственных протестов. На этом фоне 76-летняя премьер Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке. Также известно, что она подала в отставку и попросила убежища в Великобритании. В результате толпа протестующих ворвалась в резиденцию политика, разгромив и разграбив её. Впоследствии бангладешские власти закрыли международный аэропорт Шахджалал, находящийся в Дакке.
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