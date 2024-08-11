Бежавшая в Индию экс-премьер Бангладеш Хасина пообещала вернуться на родину

Экс-премьер также пообещала молиться за будущее своей нации и Бангладеш, за который "её семья отдала свои жизни". Отец политика Шейх Муджибур Рахман с середины 1960-х возглавлял партию "Авами Лиг", боровшуюся за независимость Восточного Пакистана, и был первым президентом Бангладеш. В августе 1975 года в стране произошёл военный переворот. Вместе с Рахманом убили всех членов его семьи, кроме двух дочерей, Хасины и Реханы, в то время они находились за границей.