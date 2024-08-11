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11 августа, 09:40

Бежавшая в Индию экс-премьер Бангладеш Хасина пообещала вернуться на родину

Шейх Хасина. Обложка © ТАСС / EPA / MONIRUL ALAM

Шейх Хасина. Обложка © ТАСС / EPA / MONIRUL ALAM

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина пообещала скоро вернуться на родину. Как сообщает газета The Economic Times со ссылкой на ближайшее окружение политика, она верит, что её партия "Авами лиг" выстоит.

"С милостью Аллаха, я скоро вернусь. "Авами лиг" выстояла и выстоит снова", — приводит окружение Шейх Хасины её слова.

Экс-премьер также пообещала молиться за будущее своей нации и Бангладеш, за который "её семья отдала свои жизни". Отец политика Шейх Муджибур Рахман с середины 1960-х возглавлял партию "Авами Лиг", боровшуюся за независимость Восточного Пакистана, и был первым президентом Бангладеш. В августе 1975 года в стране произошёл военный переворот. Вместе с Рахманом убили всех членов его семьи, кроме двух дочерей, Хасины и Реханы, в то время они находились за границей.

На днях президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу привёл к присяге главу временного правительства страны лауреата Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммада Юнуса. Парламент был отправлен в отставку на фоне массовых антиправительственных протестов.

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Напомним, в начале августа в Бангладеш начались массовые протесты, 76-летняя премьер Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке и улетела в Индию. Кроме того, сообщалось, что она подала в отставку и попросила убежища в Великобритании. Толпа протестующих разнесла её резиденцию. Посольство РФ на фоне митингов призвало сограждан покинуть Бангладеш и вернуться на родину.

Наталья Демьянова
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