Прожившая больше века британка раскрыла «пенный» секрет своего долголетия

Дожившая до 105-летнего возраста британка по имени Кэтлин Хеннингс раскрыла секрет своего долголетия. Оказалось, что дело в пиве. Об этом пишет Daily Mail.

«Отмечая знаменательную дату в кругу близких и любимого напитка, Кэтлин Хеннингс приписывает свою долгую жизнь «Гиннессу», — говорится в материале.

Хеннингс родилась в 1919 году в Лондоне. Впервые выпила пива женщина в возрасте 18 лет с подачи родителей, которые были большими ценителями хмельного напитка. Долгожительница до сих пор регулярно пьёт пиво, однако в умеренных количествах.