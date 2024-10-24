Прожившая больше века британка раскрыла «пенный» секрет своего долголетия
Daily Mail: 105-летняя британка заявила, что секрет её долголетия кроется в пиве
Кэтлин Хеннингс. Обложка © Care UK
Дожившая до 105-летнего возраста британка по имени Кэтлин Хеннингс раскрыла секрет своего долголетия. Оказалось, что дело в пиве. Об этом пишет Daily Mail.
«Отмечая знаменательную дату в кругу близких и любимого напитка, Кэтлин Хеннингс приписывает свою долгую жизнь «Гиннессу», — говорится в материале.
Хеннингс родилась в 1919 году в Лондоне. Впервые выпила пива женщина в возрасте 18 лет с подачи родителей, которые были большими ценителями хмельного напитка. Долгожительница до сих пор регулярно пьёт пиво, однако в умеренных количествах.
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