Парашютистка из Британии покорила небо в 102 года
Британка прыгнула с парашютом ради благотворительности на своё 102-летие
Манетт Бейли. Обложка © Х / Wion
В Великобритании 102-летняя Манетт Бейли решилась на прыжок с парашютом прямо в свой день рождения, тем самым пенсионерка стала самой возрастной парашютисткой в стране. Об этом сообщает Sky News.
Манетт Бейли прыгнула с парашютом в 102 года. Видео © Х / Wion
Манетт призналась, что всю жизнь мечтала покорить небо и только сейчас судьба предоставила ей шанс. Женщина решилась на прыжок ради того, чтобы поддержать несколько благотворительных организаций. Ей уже удалось собрать порядка 9 тысяч фунтов стерлингов (1,08 миллиона рублей). Манетт планирует увеличить сумму ещё как минимум в три раза.
Британка рассказала, что уже в самолёте ей стало страшно, но она и не думала отступать, а просто шагнула в неизвестность. По её словам, прыжок прошёл как в тумане, однако пенсионерка ни о чём не жалеет, добавляя, что теперь её «миссия выполнена». С земли за подвигом женщины наблюдало около 50 человек
«Нужно просто продолжать двигаться вперёд и делать то, что задумано», — поделилась парашютистка.
Она также посоветовала всем пожилым людям поддерживать свои умственные способности и физическую форму. По её словам, именно в этом состоит секрет её долголетия. Манетт до сих пор водит машину, проводит время в компаниях друзей и много читает.
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