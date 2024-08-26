Парашютистка из Британии покорила небо в 102 года Британка прыгнула с парашютом ради благотворительности на своё 102-летие 26 августа, 14:05 Манетт Бейли. Обложка © Х / Wion

В Великобритании 102-летняя Манетт Бейли решилась на прыжок с парашютом прямо в свой день рождения, тем самым пенсионерка стала самой возрастной парашютисткой в стране. Об этом сообщает Sky News.

Манетт Бейли прыгнула с парашютом в 102 года. Видео © Х / Wion

Манетт призналась, что всю жизнь мечтала покорить небо и только сейчас судьба предоставила ей шанс. Женщина решилась на прыжок ради того, чтобы поддержать несколько благотворительных организаций. Ей уже удалось собрать порядка 9 тысяч фунтов стерлингов (1,08 миллиона рублей). Манетт планирует увеличить сумму ещё как минимум в три раза.

Британка рассказала, что уже в самолёте ей стало страшно, но она и не думала отступать, а просто шагнула в неизвестность. По её словам, прыжок прошёл как в тумане, однако пенсионерка ни о чём не жалеет, добавляя, что теперь её «миссия выполнена». С земли за подвигом женщины наблюдало около 50 человек

«Нужно просто продолжать двигаться вперёд и делать то, что задумано», — поделилась парашютистка.

Она также посоветовала всем пожилым людям поддерживать свои умственные способности и физическую форму. По её словам, именно в этом состоит секрет её долголетия. Манетт до сих пор водит машину, проводит время в компаниях друзей и много читает.

Ранее терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин заявил, что старейшей на Земле женщине Марии Браньяс Морере из Испании удалось дожить до 117 лет благодаря гену долголетия.

Авторы Татьяна Миссуми