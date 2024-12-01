Умер последний подольский курсант времён ВОВ

В Красноярске не стало подполковника милиции в отставке и последнего из подольских курсантов времён Великой Отечественной войны. Иван Шпагин скончался в возрасте 103 лет, сообщает пресс-служба регионального МВД в своём телеграм-канале.

«С прискорбием сообщаем, что 1 декабря 2024 года на 104-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны подполковник милиции в отставке Иван Алексеевич Шпагин», — сказано в публикации.

Шпагин прошёл всю Великую Отечественную войну — от 1941 года до победного 1945. Он, будучи одним из подольских курсантов, защищал подступы в Москве, когда гитлеровское наступление достигло пика интенсивности. Когда война закончилась, Шпагин ещё 30 лет служил в Вооружённых силах и милиции

Представители МВД отметили, что в свои годы Иван Шпагин был несгибаемым оптимистом и сохранял бодрость духа.