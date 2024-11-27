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27 ноября, 12:42

В Саратовской области прошло прощание с Бранденбургской Мадонной

В Саратовской области прошла церемония прощания с ветераном ВОВ Марией Лиманской

В Саратовской области простились с«Бранденбургской Мадонной» Марией Лиманской. Фото © Wikipedia,© marksadm.ru

В Саратовской области простились с«Бранденбургской Мадонной» Марией Лиманской. Фото © Wikipediamarksadm.ru

В селе Звонарёвка (Марксовский район) Саратовской области прошло прощание с ветераном Великой Отечественной войны Марией Лиманской. В 1945 году она попала в объектив фотографа Евгения Халдея в центре Берлина. За этот снимок её прозвали Бранденбургской Мадонной, передаёт телеканал «Звезда».

В Саратовской области прошла церемония прощания с ветераном Марией Лиманской. Видео © tvzvezda.ru

Ветеран скончалась на 101-м году жизни. До последних минут жизни, по словам её дочери, Лиманская оставалась в сознании, хотя и не могла двигаться. О причинах смерти Бранденбургской Мадонны не сообщается, однако известно, что у неё были проблемы с сердцем.

Напомним, о смерти Лиманской стало известно вчера. Её фотография была сделана за 7 дней до Великой Победы. Кадр стал символом окончания войны. На снимке 21-летняя ефрейтор стоит на фоне полуразрушенных Бранденбургских ворот и направляет проезжающие автомобили.

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Полина Никифорова
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