В Саратовской области прошло прощание с Бранденбургской Мадонной
В Саратовской области прошла церемония прощания с ветераном ВОВ Марией Лиманской
В Саратовской области простились с«Бранденбургской Мадонной» Марией Лиманской. Фото © Wikipedia,© marksadm.ru
В селе Звонарёвка (Марксовский район) Саратовской области прошло прощание с ветераном Великой Отечественной войны Марией Лиманской. В 1945 году она попала в объектив фотографа Евгения Халдея в центре Берлина. За этот снимок её прозвали Бранденбургской Мадонной, передаёт телеканал «Звезда».
В Саратовской области прошла церемония прощания с ветераном Марией Лиманской. Видео © tvzvezda.ru
Ветеран скончалась на 101-м году жизни. До последних минут жизни, по словам её дочери, Лиманская оставалась в сознании, хотя и не могла двигаться. О причинах смерти Бранденбургской Мадонны не сообщается, однако известно, что у неё были проблемы с сердцем.
Напомним, о смерти Лиманской стало известно вчера. Её фотография была сделана за 7 дней до Великой Победы. Кадр стал символом окончания войны. На снимке 21-летняя ефрейтор стоит на фоне полуразрушенных Бранденбургских ворот и направляет проезжающие автомобили.