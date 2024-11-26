Бранденбургская Мадонна умерла в возрасте 100 лет под Саратовом

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская, ставшая всемирно известной благодаря фотографии военкора Евгения Халдея как Бранденбургская Мадонна, умерла в возрасте 100 лет. Печальное известие сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и выразил искренние соболезнования родным и близким покойной.

Мария Лиманская. Фото © Телеграм / Роман Бусаргин

«Сегодня ночью ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская — знаменитая на весь мир Бранденбургская Мадонна. Удивительный человек с непростой, но яркой судьбой. В 18 лет ушла на фронт, сначала шила одежду солдатам, потом стала регулировщицей. Боевое крещение Марии Филипповны прошло под Батайском Ростовской области. Под вражеским огнём она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина», — напомнил о подвигах ветерана глава региона в своём телеграм-канале.

Военкор Евгений Халдей, автор легендарного снимка «Знамя над рейхстагом», за неделю до Великой Победы снял на камеру девушку в Берлине. На снимке 21-летняя ефрейтор стоит на фоне полуразрушенных Бранденбургских ворот и направляет проезжающие автомобили. Из-за этого снимка Лиманская прогремела на весь мир, о ней написали многие ведущие международные СМИ. С 1994 года ветеран ВОВ жила в селе Звонарёвка Марксовского района Саратовской области.