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14 сентября, 11:54

Глава Организации ветеранов войны Азербайджана Саттарова умерла в 102 года

Умерла председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Фатьма Саттарова. Обложка © Сайт президента Азербайджана

Умерла председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Фатьма Саттарова. Обложка © Сайт президента Азербайджана

Глава Организации ветеранов войны, труда и Вооружённых сил Азербайджана, ветеран Великой Отечественной войны Фатьма Саттарова скончалась на 103-м году жизни. Об этом сообщили на сайте организации.

«Скончалась Фатма Гусейн гызы Саттарова, председатель Общественного объединения «Организация ветеранов войны, труда и Вооружённых сил» Азербайджанской Республики. Азербайджанское общество понесло тяжёлую утрату», — говорится в публикации.

Её память почтил глава Азербайджана Ильхам Алиев, обратившийся к её родным и близким со словами о том, что Саттарова преданно служила Родине, а её жизненный путь был примером для молодёжи и будущих поколений. Соболезнования были высказаны также посольством России в Баку, которое отметило весомый вклад Саттаровой в двусторонние отношения между нашими странами.

Фатьма Саттарова появилась на свет в январе 1922 года, образование получила в медицинском техникуме в Баку, а в 18 лет отправилась на фронт, где служила медсестрой. Она принимала участие в важнейших сражениях ВОВ — за Москву, Ленинград и Сталинград, а фронтовой путь довёл её Венгрии. После войны она трудилась в государственных органах и принимала активное участие в общественной деятельности. В 2021 она стала председателем Организации ветеранов войны, труда и Вооружённых сил Азербайджана. Отметим, что в той войне сражалось около 700 тысяч уроженцев республики, свыше половины из этого количества сложили головы в бою.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что 20 августа в Подмосковье скончалась почтенная жительница региона и ветеран ВОВ Вера Андреевна Книр. Ей было 105 лет. Она тоже прошла Великую Отечественную войну, была представлена к двум наградам и, по словам её сына, выхаживала бывшего президента СССР Михаила Горбачёва в одной из больниц Ставрополья.

Юрий Лысенко
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