В Британии скончался старейший мужчина, переживший Елизавету II и более 20 премьеров

В Британии на 113-м году жизни умер старейший из ныне живших мужчин — Джон Альфред Тиннисвуд. Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на родных покойного.

«Самый пожилой мужчина в мире <...> скончался в возрасте 112 лет», — сказано в материале.

Тиннисвуд умер 25 ноября в доме престарелых в Саутпорте. У него осталась дочь, четверо внуков и трое правнуков.

В апреле этого года 111-летний Тиннисвуд был признан старейшим мужчиной из живущих и попал в «Книгу рекордов Гиннеса». В августе он справил 112-й день рождения.

Мужчина родился в Ливерпуле 26 августа 1912 года. На его веку в Великобритании сменились 24 премьер-министра, а ещё он пережил королеву Елизавету II, хотя та родилась на 14 лет позже него. Кроме того, Тиннисвуд был старейшим из оставшихся в живых мужчин-ветеранов Второй мировой войны. Сотрудники саутпортского дома престарелых рассказывали, что мужчина был большим любителем поболтать. Сам он говорил, что своим долголетием обязан исключительно удаче, а желающим прожить подольше советовал соблюдать умеренность.