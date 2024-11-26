В Британии скончался старейший мужчина, переживший Елизавету II и более 20 премьеров
Mirror: В Британии в возрасте 112 лет умер один из старейших мужчин в мире
Британец Джон Альфред Тиннисвуд. Обложка © Wikipedia.org / KirayRodriguez
В Британии на 113-м году жизни умер старейший из ныне живших мужчин — Джон Альфред Тиннисвуд. Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на родных покойного.
«Самый пожилой мужчина в мире <...> скончался в возрасте 112 лет», — сказано в материале.
Тиннисвуд умер 25 ноября в доме престарелых в Саутпорте. У него осталась дочь, четверо внуков и трое правнуков.
В апреле этого года 111-летний Тиннисвуд был признан старейшим мужчиной из живущих и попал в «Книгу рекордов Гиннеса». В августе он справил 112-й день рождения.
Мужчина родился в Ливерпуле 26 августа 1912 года. На его веку в Великобритании сменились 24 премьер-министра, а ещё он пережил королеву Елизавету II, хотя та родилась на 14 лет позже него. Кроме того, Тиннисвуд был старейшим из оставшихся в живых мужчин-ветеранов Второй мировой войны. Сотрудники саутпортского дома престарелых рассказывали, что мужчина был большим любителем поболтать. Сам он говорил, что своим долголетием обязан исключительно удаче, а желающим прожить подольше советовал соблюдать умеренность.
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