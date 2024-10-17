Дети гордятся: Правнучка ветеранов ВОВ отправилась на спецоперацию вслед за мужем

Жительница Краснодарского края по имени Мария приняла решение подписать контракт с Минобороны и уйти добровольцем на СВО вслед за любимым мужем, который защищает Родину на запорожском направлении в составе подразделения «Барс». Примером для матери двоих детей стали не только муж, но и прадеды.

«Мои прадеды, что по маме, что по папе, прошли Великую Отечественную войну. Для меня это всегда были очень важные моменты, именно поэтому до партийной работы я долгое время была начальником штаба Юнармии Гулькевичского района», — рассказала Мария.

До отправки на фронт она активно занималась военно-патриотической деятельностью, вместе с партией «Единая Россия» оказывала гуманитарную помощь жителям новых регионов, а также госпиталям. Теперь же супруга участника СВО намерена лично защищать Родину, будучи оператором БПЛА. В планах — стать военным психологом.

Собеседница РИА «ФедералПресс» призналась, что её поддерживает отец, а мать, наоборот, утверждает, что фронт — дело не женское. Тем не менее, дети Марии гордятся ей.