«Странно»: ВСУ бросились разминировать собственные мины на одном из направлений

Украинские силы начали разминировать собственные минные поля на Ореховском направлении. Как считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, это может свидетельствовать об их подготовке к контрнаступлению.

«На Запорожском фронте, на Ореховском направлении, то есть не около первой линии обороны, но, тем не менее, они начали разминировать минные поля со своей стороны. Как минимум странно. <...> Может быть, попытаются сунуться, где-то закопаются», — высказался Рогов в эфире телеканала «Соловьёв Live».