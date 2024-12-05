«Странно»: ВСУ бросились разминировать собственные мины на одном из направлений
Рогов: ВСУ приступили к разминированию своих мин на Ореховом направлении
Украинские силы начали разминировать собственные минные поля на Ореховском направлении. Как считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, это может свидетельствовать об их подготовке к контрнаступлению.
«На Запорожском фронте, на Ореховском направлении, то есть не около первой линии обороны, но, тем не менее, они начали разминировать минные поля со своей стороны. Как минимум странно. <...> Может быть, попытаются сунуться, где-то закопаются», — высказался Рогов в эфире телеканала «Соловьёв Live».
Напомним, что ранее российские военные приступили к освобождению села Белогорье в Запорожской области, продвинувшись более чем на два километра в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении. Когда Белогорье перейдёт под контроль ВС РФ, то откроется прямой пункт на сам Орехов.
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