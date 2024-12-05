По его словам, Ставке доложили о 105 тысячах погибших и о 200 тысячах дезертиров. При этом он добавил, что подтвержденное количество жертв среди ВСУ составляет 70 тысяч, пропавших без вести – 35 тысяч.

Стоит отметить, что киевский режим тщательно скрывает данные о потерях и значительно занижает эти цифры. Сам Владимир Зеленский утверждает, что общие потери Вооружённых сил Украины за всё время конфликта с Россией не превышают 80 тысяч человек. Вместе с этим также достоверно известно, что лишь в Курской области украинские силы лишились более 36,6 тысячи военных.