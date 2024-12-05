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5 декабря, 19:12

Более сотни тысяч: Генштаб раскрыл данные о потерях в рядах ВСУ

Журналист Бутусов: Генштаб ВСУ отчитался о 105 тысячах погибших бойцов

Генштаб ВСУ отчитался перед Ставкой Верховного главнокомандующего Украины о потерях среди украинских бойцов. Как сообщает военный журналист Юрий Бутусов, по информации командования, число жертв составляет 105 тысяч.

По его словам, Ставке доложили о 105 тысячах погибших и о 200 тысячах дезертиров. При этом он добавил, что подтвержденное количество жертв среди ВСУ составляет 70 тысяч, пропавших без вести – 35 тысяч.

ВСУ за сутки лишились под Курском 300 военных и трёх танков
ВСУ за сутки лишились под Курском 300 военных и трёх танков

Стоит отметить, что киевский режим тщательно скрывает данные о потерях и значительно занижает эти цифры. Сам Владимир Зеленский утверждает, что общие потери Вооружённых сил Украины за всё время конфликта с Россией не превышают 80 тысяч человек. Вместе с этим также достоверно известно, что лишь в Курской области украинские силы лишились более 36,6 тысячи военных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Оксана Попова
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