Потерял один нолик: Зеленский скрестил пальцы и озвучил потери ВСУ за всё время конфликта

Общие потери Вооружённых сил Украины за всё время конфликта с Россией не превышают 80 тысяч человек. Столь оптимистичную оценку количеству жертв среди военных дал Владимир Зеленский.

«Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного», — произнёс он в интервью японскому изданию Kyodo News.