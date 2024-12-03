Потерял один нолик: Зеленский скрестил пальцы и озвучил потери ВСУ за всё время конфликта
Зеленский: Потери ВСУ с февраля 2022 года не превышают 80 тысяч человек
Общие потери Вооружённых сил Украины за всё время конфликта с Россией не превышают 80 тысяч человек. Столь оптимистичную оценку количеству жертв среди военных дал Владимир Зеленский.
«Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного», — произнёс он в интервью японскому изданию Kyodo News.
Смелое заявление политика сильно разнится с реальной ситуацией на фронте, где ряды ВСУ ежемесячно редеют на десятки тысяч человек. Лишь за ноябрь Российская армия уничтожила под Курском 37 тысяч боевиков. Согласно сводкам Минобороны РФ, всего число убитых и раненых военнослужащих противника уже подбирается к миллиону.
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