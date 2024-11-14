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Регион
14 ноября, 09:38

Появилось видео эвакуации очередного трофейного Abrams из зоны СВО

Российские военные эвакуировали подбитый танк Abrams с Покровского направления

Опубликованы кадры эвакуации российскими бойцами трофейного танка из зоны боевых действий. Речь идёт о M1A1SA Abrams 47-й мехбригады ВСУ. Видео появилось в телеграм-канале военного корреспондента МИЦ «Известия». По данным журналиста, технику везут с Покровского (Красноармейского) направления.

Эвакуация танка ВСУ. Видео © Telegram / Война Глазами Журналиста

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Ранее Life.ru сообщал, что группировка «Центр» уничтожила ещё один танк Leopard. Также были успешно отбиты 11 контратак штурмовых групп различных бригад ВСУ, включая 23-ю, 42-ю, 154-ю и 117-ю механизированные бригады, 152-ю егерскую бригаду, 35-ю бригаду морской пехоты и штурмовую бригаду «Лють» Национальной полиции Украины. Потери противника за сутки составили до 470 солдат.

Обложка ©

Telegram / Война Глазами Журналиста

Александра Мышляева
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