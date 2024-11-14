Опубликованы кадры эвакуации российскими бойцами трофейного танка из зоны боевых действий. Речь идёт о M1A1SA Abrams 47-й мехбригады ВСУ. Видео появилось в телеграм-канале военного корреспондента МИЦ «Известия». По данным журналиста, технику везут с Покровского (Красноармейского) направления.

Ранее Life.ru сообщал, что группировка «Центр» уничтожила ещё один танк Leopard. Также были успешно отбиты 11 контратак штурмовых групп различных бригад ВСУ, включая 23-ю, 42-ю, 154-ю и 117-ю механизированные бригады, 152-ю егерскую бригаду, 35-ю бригаду морской пехоты и штурмовую бригаду «Лють» Национальной полиции Украины. Потери противника за сутки составили до 470 солдат.