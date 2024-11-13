Смертоносный русский «квартет» настиг ВСУ на военных аэродромах

Российские войска нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об атаках русского «квартета» сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах», — сказано в сообщении ведомства.