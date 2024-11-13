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13 ноября, 10:01

Смертоносный русский «квартет» настиг ВСУ на военных аэродромах

ВС РФ атаковали украинские военные аэродромы и объекты энергетики

Российские войска нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об атаках русского «квартета» сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах», — сказано в сообщении ведомства.

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Ранее британские СМИ заявили, что всего за месяц Российской армии удалось установить контроль над 490 квадратными километрами земли в ходе спецоперации. Авторы издания указали, что этот показатель является рекордным с начала года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Владимир Озеров
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