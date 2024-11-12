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Регион
12 ноября, 10:40

Армия Россия за месяц взяла под контроль рекордные 490 квадратных километров земли в ходе СВО

The Telegraph: ВС РФ заняли рекордные 490 квадратных километров всего за месяц

Начиная с середины 2022-го Россия в течение октября взяла под контроль наибольшее количество территорий, заняв за это время рекордные 490 квадратных километров в ходе проведенрия СВО на Украине. Об этом пишет The Telegraph.

«Это самый большой показатель за 2024 год и за время российского контрнаступления, которое длится с октября 2023 года», — говорится в материале британского издания.

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ВС РФ на данный момент активно продвигается на фронте, занимая новые контрольные пкнкты и населённые пункты. Так ранее Life.ru сообщал, что российские бойцы успешно освободили Колесниковку в Харьковской области. Всего за неделю удалось полностью вытеснить ВСУ из шести населённых пунктов: Першотравневое в Харьковской области, а также Кременную Балку, Максимовку, Вишнёвое, Кураховку и Антоновку в Донецкой Народной Республике.

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Shutterstock / FOTODOM / zef art

Мария Любицкая
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