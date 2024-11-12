Армия Россия за месяц взяла под контроль рекордные 490 квадратных километров земли в ходе СВО

Начиная с середины 2022-го Россия в течение октября взяла под контроль наибольшее количество территорий, заняв за это время рекордные 490 квадратных километров в ходе проведенрия СВО на Украине. Об этом пишет The Telegraph.

«Это самый большой показатель за 2024 год и за время российского контрнаступления, которое длится с октября 2023 года», — говорится в материале британского издания.