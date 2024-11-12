ВС РФ поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины

В ходе спецоперации за сутки была поражена инфраструктура военных аэродромов и объекты энергетического сектора военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает во вторник Минобороны РФ.

«Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, энергетическим объектам, поддерживающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также по скоплениям личного состава и военной техники противника в 142 районах», — указано в сообщении.