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12 ноября, 09:47

ВС РФ поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины

В ходе спецоперации за сутки была поражена инфраструктура военных аэродромов и объекты энергетического сектора военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает во вторник Минобороны РФ.

«Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, энергетическим объектам, поддерживающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также по скоплениям личного состава и военной техники противника в 142 районах», — указано в сообщении.

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Главные новости СВО. ГУР засветило свои ПВО, Армия России заходит в Сумы, Киев топит ДНР, 12 ноября

А ранее российские военные уничтожили временную базу ВСУ в Харьковской области. Удары наносились авиабомбами ФАБ-500, ликвидировано около 30 украинских военных.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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