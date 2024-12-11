Администрация Байдена оставит Трампу «тяжёлое наследство», заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что администрация уходящего президента США Джо Байдена будет стремиться оставить новому руководству страны «тяжёлое наследство» в российско-американских отношениях. Так представитель Кремля прокомментировал публикации о возможном ужесточении Белым домом санкций против нефти из РФ.

«Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить тяжёлое наследство в плане эскалации напряжённости в отношениях с РФ. Очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить», — сказал Песков в разговоре с журналистами.