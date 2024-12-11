Администрация Байдена оставит Трампу «тяжёлое наследство», заявили в Кремле
Песков: Байден попытается оставить в наследство напряжённые отношения с РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что администрация уходящего президента США Джо Байдена будет стремиться оставить новому руководству страны «тяжёлое наследство» в российско-американских отношениях. Так представитель Кремля прокомментировал публикации о возможном ужесточении Белым домом санкций против нефти из РФ.
«Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить тяжёлое наследство в плане эскалации напряжённости в отношениях с РФ. Очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить», — сказал Песков в разговоре с журналистами.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена обсуждает ужесточение санкций в отношении экспорта российской нефти. Кроме того, по данным источников издания, США рассматривают введение ограничений против так называемого теневого флота, который, по мнению Вашингтона, продолжает перевозить российскую нефть. К слову, накануне в американском Минфине подтвердили, что Штаты продолжат ужесточать санкции для экономической изоляции РФ.
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