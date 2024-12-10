Путин указал на главный промах Запада в вопросе санкций

Речь об этом зашла на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при обсуждении технологического рывка в цифровой сфере. Глава государства указал, что у России для такого рывка есть всё необходимое: настроенная на его достижение система высшего образования, уникальные кадры, отечественные платформы, которые к тому же опережают Запад, льготы для IT-компаний и специалистов. И даже санкции в этом помогут.