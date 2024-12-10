Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 13:01

Путин указал на главный промах Запада в вопросе санкций

Путин: Санкции задумывались для сдерживания, а стали импульсом в развитии РФ

Санкции задумывались Западом как инструмент сдерживания России, но в итоге они стали импульсом в развитии отечественных технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Речь об этом зашла на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при обсуждении технологического рывка в цифровой сфере. Глава государства указал, что у России для такого рывка есть всё необходимое: настроенная на его достижение система высшего образования, уникальные кадры, отечественные платформы, которые к тому же опережают Запад, льготы для IT-компаний и специалистов. И даже санкции в этом помогут.

«Даже пресловутые санкции, которые были задуманы нашими противниками как способ сдержать Россию, стали импульсом, в том числе для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения», — констатировал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» уже провозгласил провал попыток коллективного Запада «нокаутировать» Москву с помощью санкций.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • спч
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar