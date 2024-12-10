Йеллен: Вашингтон продолжит ужесточать санкции для экономической изоляции России

Соединённые Штаты продолжат наращивать экономическое давление на Москву, вводя новые ограничения. О решимости Вашингтона в вопросе дальнейшей реализации санкционных инициатив сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Как указано в её официальном заявлении, американские власти будут неуклонно усиливать меры, направленные на ограничение экономической активности России. Эта стратегия, по мнению Йеллен, является ключевой частью широкой поддержки Украины, включающей военную помощь и финансирование.

В рамках этой программы Соединённые Штаты готовы предоставить Киеву кредит на сумму 20 миллиардов долларов. Погашение займа предполагается за счёт доходов, полученных от замороженных российских государственных активов.