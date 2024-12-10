Йеллен: Вашингтон продолжит ужесточать санкции для экономической изоляции России
Глава Минфина США Джанет Йеллен. Обложка © Federal Reserve
Соединённые Штаты продолжат наращивать экономическое давление на Москву, вводя новые ограничения. О решимости Вашингтона в вопросе дальнейшей реализации санкционных инициатив сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен.
Как указано в её официальном заявлении, американские власти будут неуклонно усиливать меры, направленные на ограничение экономической активности России. Эта стратегия, по мнению Йеллен, является ключевой частью широкой поддержки Украины, включающей военную помощь и финансирование.
В рамках этой программы Соединённые Штаты готовы предоставить Киеву кредит на сумму 20 миллиардов долларов. Погашение займа предполагается за счёт доходов, полученных от замороженных российских государственных активов.
Ранее Путин заявил, что санкции задумывались Западом как инструмент сдерживания России, но в итоге они стали импульсом в развитии отечественных технологий. Глава государства указал, что у страны есть всё необходимое для технологического рывка в цифровой сфере.