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10 декабря, 07:35

Центробанк объяснил ноябрьское ослабление рубля

Банк России назвал санкции США одной из причин ослабления рубля в ноябре

Ослабление курса российской национальной валюты произошло в связи с введением новых санкций в отношении финансового сектора в ноябре. Об этом говорится в обзоре рисков финрынков Банка России.

В обзоре отмечено, что в отношении к доллару рубль за месяц ослаб на 11%, а к юаню — на 8,4%. Примечательно, что уже в первую неделю декабря российская нацвалюта относительно стабилизировалась и вернулась к уровням до 21 ноября — 99,4 рубля за 1 доллар.

Регулятор также отметил, что крупнейшие российские экспортёры в прошедшем месяце снизили чистую продажу валюты почти на четверть, до 8 миллиардов долларов. В Центральном Банке при этом подчеркнули, что в ноябре россияне действовали преимущественно контрциклически, повысив объёмы продаж относительно октября незначительно.

Представитель ЦБ рассказал, когда может снизиться ключевая ставка
Представитель ЦБ рассказал, когда может снизиться ключевая ставка

Ранее сообщалось, что Центробанк в декабре может увеличить размер ключевой ставки до 23% на весь последующий год. В настоящее время она составляет 21%. В ЦБ подчёркивают, что это необходимо для снижения уровня инфляции до 4%. Регулятор посоветовал россиянам настроиться на продолжительный период жёсткой денежно-кредитной политики.

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Life.ru

Мария Любицкая
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