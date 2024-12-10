Центробанк объяснил ноябрьское ослабление рубля

Ослабление курса российской национальной валюты произошло в связи с введением новых санкций в отношении финансового сектора в ноябре. Об этом говорится в обзоре рисков финрынков Банка России.

В обзоре отмечено, что в отношении к доллару рубль за месяц ослаб на 11%, а к юаню — на 8,4%. Примечательно, что уже в первую неделю декабря российская нацвалюта относительно стабилизировалась и вернулась к уровням до 21 ноября — 99,4 рубля за 1 доллар.