Центробанк объяснил ноябрьское ослабление рубля
Банк России назвал санкции США одной из причин ослабления рубля в ноябре
Ослабление курса российской национальной валюты произошло в связи с введением новых санкций в отношении финансового сектора в ноябре. Об этом говорится в обзоре рисков финрынков Банка России.
В обзоре отмечено, что в отношении к доллару рубль за месяц ослаб на 11%, а к юаню — на 8,4%. Примечательно, что уже в первую неделю декабря российская нацвалюта относительно стабилизировалась и вернулась к уровням до 21 ноября — 99,4 рубля за 1 доллар.
Регулятор также отметил, что крупнейшие российские экспортёры в прошедшем месяце снизили чистую продажу валюты почти на четверть, до 8 миллиардов долларов. В Центральном Банке при этом подчеркнули, что в ноябре россияне действовали преимущественно контрциклически, повысив объёмы продаж относительно октября незначительно.
Ранее сообщалось, что Центробанк в декабре может увеличить размер ключевой ставки до 23% на весь последующий год. В настоящее время она составляет 21%. В ЦБ подчёркивают, что это необходимо для снижения уровня инфляции до 4%. Регулятор посоветовал россиянам настроиться на продолжительный период жёсткой денежно-кредитной политики.
Life.ru