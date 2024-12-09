Представитель ЦБ рассказал, когда может снизиться ключевая ставка

Снижение ключевой ставки возможно к концу 2025 года, заявил управляющий отделением Банка России в Башкортостане Марат Кашапов, прогнозируя сроки возвращения инфляции к целевым значениям. Он напомнил, что два экономических показателя взаимосвязаны между собой.

«Мы рассчитываем, что уже к концу 2025 года придём к приемлемому уровню инфляции и, соответственно, постепенному снижению ставки. Но для этого надо пройти через период высокого значения ключевой ставки», — объяснил эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

Он подчеркнул, что ЦБ ориентируется на размер ключевой ставки в следующем году в диапазоне 17-20%. Уровень инфляции к концу 2025-го, согласно прогнозу, должен снизиться до 4,5-5%, а уже в 2026-м достигнуть целевых 4%, заключил представитель регулятора.