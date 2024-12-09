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Регион
9 декабря, 19:37

Представитель ЦБ рассказал, когда может снизиться ключевая ставка

Представитель ЦБ Кашапов: Снижение ключевой ставки возможно к концу 2025 года

Снижение ключевой ставки возможно к концу 2025 года, заявил управляющий отделением Банка России в Башкортостане Марат Кашапов, прогнозируя сроки возвращения инфляции к целевым значениям. Он напомнил, что два экономических показателя взаимосвязаны между собой.

«Мы рассчитываем, что уже к концу 2025 года придём к приемлемому уровню инфляции и, соответственно, постепенному снижению ставки. Но для этого надо пройти через период высокого значения ключевой ставки», — объяснил эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

Он подчеркнул, что ЦБ ориентируется на размер ключевой ставки в следующем году в диапазоне 17-20%. Уровень инфляции к концу 2025-го, согласно прогнозу, должен снизиться до 4,5-5%, а уже в 2026-м достигнуть целевых 4%, заключил представитель регулятора.

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Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что в декабре возможно ещё одно повышение ключевой ставки. Однако, по её словам, данное решение не окончательное. Напомним, в октябре регулятор поднял ключевую ставку до 21%.


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Life.ru

Борис Эльфанд
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