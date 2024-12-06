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6 декабря, 14:32

«Не загадывайтесь»: В ЦБ рассказали, каким будет пик ключевой ставки

ЦБ РФ: Пик ключевой ставки будет на уровне, необходимом для снижения инфляции

Ключевая ставка будет устанавливаться Центробанком РФ в том размере, который необходим для снижения уровня инфляции до 4%. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов во время выступления на XXII Российском облигационном конгрессе.

«Не «загадывайтесь» с пиком ставки. Она будет такая, этот пик будет таким, какой потребуется для возвращения инфляции к цели. И настройтесь на продолжительный период жёсткой денежно-кредитной политики», — пояснил он.

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Напомним, в октябре этого года регулятор поднял ключевую ставку до 21%. Значение стало рекордным для российского рынка. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что в декабре возможно ещё одно повышение ставки.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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