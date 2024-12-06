«Не загадывайтесь»: В ЦБ рассказали, каким будет пик ключевой ставки

Ключевая ставка будет устанавливаться Центробанком РФ в том размере, который необходим для снижения уровня инфляции до 4%. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов во время выступления на XXII Российском облигационном конгрессе.

«Не «загадывайтесь» с пиком ставки. Она будет такая, этот пик будет таким, какой потребуется для возвращения инфляции к цели. И настройтесь на продолжительный период жёсткой денежно-кредитной политики», — пояснил он.