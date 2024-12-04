«Определённые последствия»: В администрации президента высказались о повышении ключевой ставки

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что высокая ключевая ставка является правильным методом для «ограничения роста спроса и роста кредита». Тем не менее, по его словам, у такого решения Центробанка есть и определённые последствия, к примеру, «перераспределение доходов среди разных групп населения».

«С одной стороны, высокая ключевая ставка — это правильный способ ограничения роста спроса и роста кредита. Но, с другой стороны, у него есть определённые последствия — перераспределение доходов среди разных групп населения», — сказал Орешкин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Представитель администрации президента также обратил внимание на данные ЦБ, которые показывают, что «большая часть депозитов сосредоточена у весьма ограниченного количества вкладчиков». Это, по его словам, свидетельствует о том, что увеличенный доход от депозитов в значительной степени концентрируется в руках небольшой группы населения.