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4 декабря, 11:33

«Определённые последствия»: В администрации президента высказались о повышении ключевой ставки

Орешкин: Доход от повышения ключевой ставки имеет ограниченная группа населения

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что высокая ключевая ставка является правильным методом для «ограничения роста спроса и роста кредита». Тем не менее, по его словам, у такого решения Центробанка есть и определённые последствия, к примеру, «перераспределение доходов среди разных групп населения».

«С одной стороны, высокая ключевая ставка — это правильный способ ограничения роста спроса и роста кредита. Но, с другой стороны, у него есть определённые последствияперераспределение доходов среди разных групп населения», — сказал Орешкин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Представитель администрации президента также обратил внимание на данные ЦБ, которые показывают, что «большая часть депозитов сосредоточена у весьма ограниченного количества вкладчиков». Это, по его словам, свидетельствует о том, что увеличенный доход от депозитов в значительной степени концентрируется в руках небольшой группы населения.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что в декабре возможно ещё одно повышение ключевой ставки. Однако, по её словам, данное решение не окончательное. Напомним, в октябре регулятор поднял ключевую ставку до 21%.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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