«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 декабря, 08:14

«Сама не рассосётся»: Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного

Глава ЦБ Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного

Центробанк исходит из того, что инфляция в России не рассосётся сама — на это просто нет времени. Такое заявление сделала в среду глава регулятора Эльвира Набиулина на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Испытание для кофеманов: В РФ в 2025 году ожидается рост цен на любимый напиток
Испытание для кофеманов: В РФ в 2025 году ожидается рост цен на любимый напиток

«Нет в запасе времени, нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой», — говорит председатель Центрального банка.

По её словам, высокая инфляция — это «как температура у больного» и «признак некоторых болезней», на её фоне экономический рост не может быть устойчивым. Набиуллина заверила, что ЦБ совместно с правительством держит эту задачу на контроле.

Россиян предупредили о скором взлёте цен на подсолнечное масло
Россиян предупредили о скором взлёте цен на подсолнечное масло

Ранее Эльвира Набиуллина допустила, что в декабре возможно ещё одно повышение ключевой ставки. В настоящее время она составляет 21%.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Центробанк
  • Эльвира Набиуллина
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar