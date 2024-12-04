«Сама не рассосётся»: Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного

Центробанк исходит из того, что инфляция в России не рассосётся сама — на это просто нет времени. Такое заявление сделала в среду глава регулятора Эльвира Набиулина на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Нет в запасе времени, нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой», — говорит председатель Центрального банка.

По её словам, высокая инфляция — это «как температура у больного» и «признак некоторых болезней», на её фоне экономический рост не может быть устойчивым. Набиуллина заверила, что ЦБ совместно с правительством держит эту задачу на контроле.