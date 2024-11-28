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28 ноября, 04:30

Россиян предупредили о скором взлёте цен на подсолнечное масло

Экономисты предупредили о новом росте цен на подсолнечное масло на 5-7%

В ближайшие месяцы россиянам стоит подготовиться к очередному увеличению цен на подсолнечное масло. Обложка © Life.ru. / Шедеврум

В ближайшие месяцы россиянам стоит подготовиться к очередному увеличению цен на подсолнечное масло. Обложка © Life.ru. / Шедеврум

В ближайшие месяцы россиянам стоит подготовиться к очередному увеличению цен на подсолнечное масло. Эксперты рассказали Life.ru, что причины происходящего схожи с подорожанием других продуктов, таких как картофель и сливочное масло.

Экономист Михаил Беляев отметил, что тенденция к росту цен сохраняется практически на все категории товаров. По его словам, даже самые абсурдные обоснования иногда используются для оправдания увеличения стоимости.

«Самый яркий и смехотворный предлог повышения стоимости был, когда цены на сливочное масло возросли, потому что много производили мороженого, и туда ушли все сливки. Сейчас это про картофель история с подорожанием. Закончится история с картофелем, там уже, наготове очередная волна с подсолнечным маслом. То есть, мы ожидаем взлёт цен сейчас на подсолнечное», — рассказал он.

Он подчеркнул, что экономика продовольственных товаров подчиняется универсальным законам, и нынешняя ситуация не исключение.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака согласен с коллегой, добавляя, что масло не останется в стороне от общей инфляции. Согласно прогнозам, к началу следующего года цены на него увеличатся на 5–7%. Экономист пояснил, что подобное подорожание — это в первую очередь сезонное явление, и серьёзных проблем в производстве пока не наблюдается.

«С учётом того, что у нас позитивная инфляция где-то в районе 15% в России, можно считать, что рост цен вполне нормальный», — подытожил специалист.

Экономист призвал купить заранее эти продукты к Новому году, чтобы сэкономить
Экономист призвал купить заранее эти продукты к Новому году, чтобы сэкономить

Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому власти субъектов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на любые важные для населения товары.

Ольга Годуненко
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