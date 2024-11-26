Регионам дали инструменты для стабилизации цен на любые важные товары

Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому власти субъектов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на любые важные для населения товары. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина.

«Власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продукты, но и на любые другие важные для людей товары. Решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранять доступность востребованной продукции», – пояснили в кабинете министров.

До подписания этого постановления властям субъектов РФ разрешалось заключать соглашения с хозяйствующими субъектами только в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Неограниченный список товаров был установлен только для новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.