Экономист призвал купить заранее эти продукты к Новому году, чтобы сэкономить

Чем ближе новогодние торжества, тем стоимость некоторых продуктов для праздничного стола выше. Однако у россиян ещё есть шанс сэкономить, если купить некоторые товары заранее, заявил экономист и финансовый аналитик Юрий Юденков в разговоре с интернет-изданием Regions.ru.

В первую очередь следует обратить внимание на продукты с большим сроком годности. Это могут быть сырокопчёные колбасы, которые хранятся до полугода, а также замороженные морепродукты, мясо и рыба.

Также можно уже сейчас купить консервированные ингредиенты для салатов: горошек, кукурузу, фасоль и соленья. Долго могут лежать и сладости: всевозможные сухофрукты, орешки, рахат-лукум, шоколад и прочее. Кроме того, можно позаботиться заранее о покупке спиртных напитков. Сейчас на них могут быть хорошие скидки, а вот перед Новым годом стоимость шампанского и другого алкоголя может взлететь.

Экономист посоветовал приобрести заблаговременно различные соусы и заправки для салатов, яйца, срок хранения которых 30 дней, солёную и копчёную рыбу, красную икру и сыры.