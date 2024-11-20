Экономист призвал купить заранее эти продукты к Новому году, чтобы сэкономить
Экономист Юденков: Рыбу и икру к Новому году лучше купить до повышения цен
Чем ближе новогодние торжества, тем стоимость некоторых продуктов для праздничного стола выше. Однако у россиян ещё есть шанс сэкономить, если купить некоторые товары заранее, заявил экономист и финансовый аналитик Юрий Юденков в разговоре с интернет-изданием Regions.ru.
В первую очередь следует обратить внимание на продукты с большим сроком годности. Это могут быть сырокопчёные колбасы, которые хранятся до полугода, а также замороженные морепродукты, мясо и рыба.
Также можно уже сейчас купить консервированные ингредиенты для салатов: горошек, кукурузу, фасоль и соленья. Долго могут лежать и сладости: всевозможные сухофрукты, орешки, рахат-лукум, шоколад и прочее. Кроме того, можно позаботиться заранее о покупке спиртных напитков. Сейчас на них могут быть хорошие скидки, а вот перед Новым годом стоимость шампанского и другого алкоголя может взлететь.
Экономист посоветовал приобрести заблаговременно различные соусы и заправки для салатов, яйца, срок хранения которых 30 дней, солёную и копчёную рыбу, красную икру и сыры.
Ранее диетолог рассказала без каких продуктов придётся встречать Новый год тем, кто соблюдает пост. Ограничения не такие строгие, как в Великий пост. Например, можно есть рыбу и пить немного алкоголя: допускается около 200 мл шампанского или вина для мужчин и 100 мл для женщин. А вот от мяса, птицы, молочных продуктов, включая сметану и йогурты, а также яиц придётся отказаться. Однако перед соблюдением поста лучше проконсультироваться с врачом.