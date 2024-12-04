Набиуллина допустила возможность повышения ключевой ставки в декабре

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина допустила, что в декабре возможно ещё одно повышение ключевой ставки, однако это решение не окончательное. Заявление прозвучало на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Мы дали понять, что рассматриваем вариант увеличения ставки, но хочу подчеркнуть, что это не является неизбежным. У нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, и уровень цен по-прежнему высокий. Тем не менее, по оперативным данным мы уже наблюдаем замедление кредитования, в том числе в корпоративном сегменте», — отметила глава регулятора.