В ВТБ ожидают увеличения ключевой ставки в России до 23% в декабре
Центробанк в декабре может увеличить размер ключевой ставки до 23% на весь последующий год. С таким предположением выступил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводит ТАСС.
«Мы прогнозируем, например, сохранение двадцать третьей ставки, то есть повышение её в декабре до 23% и сохранение её на протяжении всего 2025 года, – по сути, это шторм на рынке процентном», – сказал он.
Зампред пояснил, что ВТБ готовится к сильному шторму и процентным рискам. Он добавил, что ситуация с макропруденциальным регулированием в области корпоративного кредитования будет оставаться динамичной.
Недавно стало известно, что Центробанк в декабре обсудит вероятность очередного повышения ключевой ставки после её роста до 21% годовых в октябре. Это может случиться из-за высокого инфляционного давления на экономическую сферу.
Life.ru