В ВТБ ожидают увеличения ключевой ставки в России до 23% в декабре

Центробанк в декабре может увеличить размер ключевой ставки до 23% на весь последующий год. С таким предположением выступил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводит ТАСС.

«Мы прогнозируем, например, сохранение двадцать третьей ставки, то есть повышение её в декабре до 23% и сохранение её на протяжении всего 2025 года, – по сути, это шторм на рынке процентном», – сказал он.

Зампред пояснил, что ВТБ готовится к сильному шторму и процентным рискам. Он добавил, что ситуация с макропруденциальным регулированием в области корпоративного кредитования будет оставаться динамичной.