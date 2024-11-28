В Центробанке не исключили повышения ключевой ставки в декабре

Центробанк в декабре обсудит возможность очередного повышения ключевой ставки после её роста до 21% годовых в октябре. С таким заявлением выступил советник главы регулятора Кирилл Тремасов, его слова приводит «Интерфакс» .

Совет директоров ЦБ допускает такой вариант развития событий из-за высокого инфляционного давления на экономику. Тремасов добавил, что в конце года рост цен поднимется до 8,5%, однако и это цифры не окончательные, и прогноз может быть превышен. Посему Банк России может ужесточить денежно-кредитную политику на заседании 20 декабря.