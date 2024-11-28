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28 ноября, 09:38

В Центробанке не исключили повышения ключевой ставки в декабре

Центробанк в декабре обсудит возможность очередного повышения ключевой ставки после её роста до 21% годовых в октябре. С таким заявлением выступил советник главы регулятора Кирилл Тремасов, его слова приводит «Интерфакс».

Совет директоров ЦБ допускает такой вариант развития событий из-за высокого инфляционного давления на экономику. Тремасов добавил, что в конце года рост цен поднимется до 8,5%, однако и это цифры не окончательные, и прогноз может быть превышен. Посему Банк России может ужесточить денежно-кредитную политику на заседании 20 декабря.

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Напомним, что из-за высокого уровня инфляции 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта: с 19% до 21% годовых. При этом обсуждались три варианта повышения ключевой ставки: до 20%, до 21% и выше, чем до 21%.

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Shutterstock / FOTODOM / Martin Prague

Николай Рюмин
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