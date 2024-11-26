Силуанов удивил суеверием, обсуждая ключевую ставку

Россиянам не следует создавать лишние ожидания по поводу возможного повышения ключевой ставки. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета.

«Почему все ожидают повышения ставки? Не стоит формировать дополнительные ожидания. Порой, когда вы слишком много об этом думаете, это может действительно произойти. Лучше сосредоточиться на противоположных мыслях», — призвал Силуанов (цитата по РБК).

Кроме того, министр высказался относительно того, что предпочтительнее — высокая инфляция или высокая ставка. По словам Силуанова, ставка менее чувствительна, поскольку рост цен в первую очередь ударяет по людям с низкими доходами и по компаниям, у которых текущие затраты также зависят от инфляции — это зарплаты, сырье и материалы.