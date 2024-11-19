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19 ноября, 11:10

В ЦБ представили «план Набиуллиной» по снижению ключевой ставки

Набиуллина: Ключевая ставка может снизиться до 7,5-8,5% к 2027 году

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина впервые озвучила свои прогнозы относительно ключевой процентной ставки и уровней инфляции на ближайшие годы, указывая на их ожидаемое снижение.

В ходе выступления в Государственной Думе она представила прогнозы Банка России, согласно которым в 2025 году ключевая ставка может составить от 17 до 20% (текущий уровень — 21%), а инфляция — 4,5-5%. В дальнейшем предполагается, что инфляция останется в пределах 4%, а к 2027 году ключевая ставка снизится до 7,5-8,5%.

«И по мере её торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки, если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», — отметила глава ЦБ РФ на заседании.

Набиуллина отметила, что экономика находится на поворотном этапе, в ближайшие месяцы стоит ожидать замедления роста корпоративного кредитного портфеля, что, в свою очередь, уменьшит его вклад в общий рост спроса и замедлит текущую инфляцию. Она подчеркнула, что это должно стать свидетельством того, что денежно-кредитная политика наконец достигла необходимого уровня.

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Ранее Набиуллина отметила, что Центральный Банк по мере замедления инфляции рассмотрит возможность снижения ключевой ставки, которое может начаться в следующем году «при отсутствии шоковых факторов». Регулятор не будет терпим к высокому уровню инфляции, так как она особенно негативное влияет на наименее защищенные группы населения.

Обложка ©

ТАСС / Сандурская Софья

Александра Мышляева
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