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1 ноября, 10:27

ЦБ зафиксировал кредитный перегрев из-за повышения ставки

Центробанк заявил о перегреве на рынке корпоративного кредитования в РФ

Банк России заметил перегрев на рынке корпоративного кредитования — существенная часть отраслей оказалась не очень чувствительной к высокой ключевой ставке регулятора. С июля в рознице происходит достаточно серьёзное замедление, и ежемесячные темпы роста снизились примерно в два раза.

«Но при этом мы видим, что корпоративное кредитование до сих пор растёт годовым темпом больше 20%, и видим, что существенная часть компаний, отраслей оказалась не очень чувствительной к нашей процентной ставке. Поэтому кредитный перегрев однозначно имеет место», — цитирует директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову ТАСС.

Напомним, ранее Набиуллина заявила в Госдуме о беспрецедентной ситуации в экономике — ЦБ был вынужден перейти к жёсткой денежно-кредитной политике. Главным барьером для роста экономики без перегрева глава Центробанка назвала нехватку производственных мощностей, а не недостаток кредитования.

Советница Набиуллиной ушла из Центробанка
Советница Набиуллиной ушла из Центробанка
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Life.ru

Алена Пенчугина
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