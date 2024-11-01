ЦБ зафиксировал кредитный перегрев из-за повышения ставки

Банк России заметил перегрев на рынке корпоративного кредитования — существенная часть отраслей оказалась не очень чувствительной к высокой ключевой ставке регулятора. С июля в рознице происходит достаточно серьёзное замедление, и ежемесячные темпы роста снизились примерно в два раза.

«Но при этом мы видим, что корпоративное кредитование до сих пор растёт годовым темпом больше 20%, и видим, что существенная часть компаний, отраслей оказалась не очень чувствительной к нашей процентной ставке. Поэтому кредитный перегрев однозначно имеет место», — цитирует директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову ТАСС.