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31 октября, 14:05

Советница Набиуллиной ушла из Центробанка

Ксения Юдаева покинула пост советника председателя ЦБ

Ксения Юдаева. Фото © VK / Банк России

Ксения Юдаева. Фото © VK / Банк России

Советник председателя Банка России, первый заместитель председателя и член совета директоров ЦБ Ксения Юдаева приняла решение покинуть Центробанк. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Ксения Юдаева 31 октября покидает Банк России в связи с решением продолжить работу за его пределами», — отметили в ЦБ.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина высоко оценила вклад бывшей советницы в становление Банка России как современного института. Она обратила внимание на помощь Юдаевой при внедрении механизма таргетирования инфляции. Сохранение финансовой стабильности в кризисы Набиуллина также назвала во многом заслугой экс-сотрудницы. Но и это не всё – именно она собрала профессиональную команду исследователей по макроэкономике, финансам, банкам, климатической повестке, которой мог бы гордиться любой Центробанк. Достижения Юдаевой будут и дальше помогать регулятору двигаться вперёд, отметила Набиуллина и пожелала Ксении Валентиновне успеха во всех её начинаниях.

А ранее сегодня во время выступление в Госдуме Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике. Из-за этого Банк России перешёл к жёсткой денежно-кредитной политике, заметила глава ЦБ, говоря о решении повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта: с 19% до 21% годовых.

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Андрей Бражников
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