Советница Набиуллиной ушла из Центробанка

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина высоко оценила вклад бывшей советницы в становление Банка России как современного института. Она обратила внимание на помощь Юдаевой при внедрении механизма таргетирования инфляции. Сохранение финансовой стабильности в кризисы Набиуллина также назвала во многом заслугой экс-сотрудницы. Но и это не всё – именно она собрала профессиональную команду исследователей по макроэкономике, финансам, банкам, климатической повестке, которой мог бы гордиться любой Центробанк. Достижения Юдаевой будут и дальше помогать регулятору двигаться вперёд, отметила Набиуллина и пожелала Ксении Валентиновне успеха во всех её начинаниях.