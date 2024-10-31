Советница Набиуллиной ушла из Центробанка
Ксения Юдаева покинула пост советника председателя ЦБ
Ксения Юдаева. Фото © VK / Банк России
Советник председателя Банка России, первый заместитель председателя и член совета директоров ЦБ Ксения Юдаева приняла решение покинуть Центробанк. Об этом говорится на сайте регулятора.
«Ксения Юдаева 31 октября покидает Банк России в связи с решением продолжить работу за его пределами», — отметили в ЦБ.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина высоко оценила вклад бывшей советницы в становление Банка России как современного института. Она обратила внимание на помощь Юдаевой при внедрении механизма таргетирования инфляции. Сохранение финансовой стабильности в кризисы Набиуллина также назвала во многом заслугой экс-сотрудницы. Но и это не всё – именно она собрала профессиональную команду исследователей по макроэкономике, финансам, банкам, климатической повестке, которой мог бы гордиться любой Центробанк. Достижения Юдаевой будут и дальше помогать регулятору двигаться вперёд, отметила Набиуллина и пожелала Ксении Валентиновне успеха во всех её начинаниях.
А ранее сегодня во время выступление в Госдуме Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике. Из-за этого Банк России перешёл к жёсткой денежно-кредитной политике, заметила глава ЦБ, говоря о решении повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта: с 19% до 21% годовых.