Михаила Шмакова избрали президентом Федерации независимых профсоюзов России

На должность президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) избран Михаил Шмаков. Об этом докладывает пресс-служба организации в своём телеграм-канале.

На посту председателя он находится с 1993 года. В ходе XIII съезда было принято решение учредить позицию президента ФНПР и назначить на неё Шмакова. Освобождённое кресло председателя занял Сергей Черногаев, который ранее был зампредом. Комментируя решение, Михаил сравнил работу Федерации с кораблём.

«Наш корабль идет уверенным курсом, и мы, как команда корабля, обязуемся никогда не посадить его на мель», — отметил он.