Михаила Шмакова избрали президентом Федерации независимых профсоюзов России
Михаил Шмаков. Обложка © Telegram / ФНПР
На должность президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) избран Михаил Шмаков. Об этом докладывает пресс-служба организации в своём телеграм-канале.
На посту председателя он находится с 1993 года. В ходе XIII съезда было принято решение учредить позицию президента ФНПР и назначить на неё Шмакова. Освобождённое кресло председателя занял Сергей Черногаев, который ранее был зампредом. Комментируя решение, Михаил сравнил работу Федерации с кораблём.
«Наш корабль идет уверенным курсом, и мы, как команда корабля, обязуемся никогда не посадить его на мель», — отметил он.
Недавно ФНПР предложили освободить от налога на доходы физлиц людей с минимальным размером оплаты труда (МРОТ). Профсоюзы призывают помимо того привязать МРОТ к минимальному потребительскому бюджету, который может обеспечить нормальное, а не суженное воспроизводство рабочей силы.