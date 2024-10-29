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29 октября, 12:21

Михаила Шмакова избрали президентом Федерации независимых профсоюзов России

Михаил Шмаков. Обложка © Telegram / ФНПР

Михаил Шмаков. Обложка © Telegram / ФНПР

На должность президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) избран Михаил Шмаков. Об этом докладывает пресс-служба организации в своём телеграм-канале.

На посту председателя он находится с 1993 года. В ходе XIII съезда было принято решение учредить позицию президента ФНПР и назначить на неё Шмакова. Освобождённое кресло председателя занял Сергей Черногаев, который ранее был зампредом. Комментируя решение, Михаил сравнил работу Федерации с кораблём.

«Наш корабль идет уверенным курсом, и мы, как команда корабля, обязуемся никогда не посадить его на мель», — отметил он.

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Недавно ФНПР предложили освободить от налога на доходы физлиц людей с минимальным размером оплаты труда (МРОТ). Профсоюзы призывают помимо того привязать МРОТ к минимальному потребительскому бюджету, который может обеспечить нормальное, а не суженное воспроизводство рабочей силы.

Николай Рюмин
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