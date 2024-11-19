Набиуллина обещала снизить ставку ЦБ в 2025 году «при отсутствии шоков»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный Банк по мере торможения инфляции будет рассматривать снижение ключевой ставки, но оно может начаться в следующем году «при отсутствии шоков». Регулятор не будет проявлять терпимость к высокой инфляции, поскольку она бьёт по самым незащищённым слоям населения.

«Мы сейчас находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного портфеля кредитного, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса с некоторым лагом», — сообщила Набиуллина.

По мнению главы ЦБ, это приведёт к замедлению текущей инфляции, а затем к перелому показателя годовой инфляции. Это и станет подтверждением того, что денежно-кредитная политика РФ достигла требуемой жёсткости, чтобы с учётом всех обстоятельств, которые влияют на инфляцию, обуздать рост цен.