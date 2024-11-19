Набиуллина обещала снизить ставку ЦБ в 2025 году «при отсутствии шоков»
ЦБ: Снижение ключевой ставки начнётся в следующем году «при отсутствии шоков»
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный Банк по мере торможения инфляции будет рассматривать снижение ключевой ставки, но оно может начаться в следующем году «при отсутствии шоков». Регулятор не будет проявлять терпимость к высокой инфляции, поскольку она бьёт по самым незащищённым слоям населения.
«Мы сейчас находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного портфеля кредитного, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса с некоторым лагом», — сообщила Набиуллина.
По мнению главы ЦБ, это приведёт к замедлению текущей инфляции, а затем к перелому показателя годовой инфляции. Это и станет подтверждением того, что денежно-кредитная политика РФ достигла требуемой жёсткости, чтобы с учётом всех обстоятельств, которые влияют на инфляцию, обуздать рост цен.
Ранее Центральный Банк опроверг сообщения о сроках снижения ключевой ставки. ЦБ пришлось комментировать публикацию в телеграм-канале депутата Госдумы о том, что Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ якобы обещала начало постепенного снижения ключевой ставки с марта до уровня 2023 года. После опровержения регулятора парламентарий уточнила, что не подтверждала данную информацию, а лишь прогнозировала ситуацию.
Life.ru