Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 09:58

ЦБ пришлось опровергать слова депутата Госдумы об обещаниях Набиуллиной

Центральный Банк опроверг сообщения о сроках снижения ключевой ставки

Появившаяся в СМИ информация о снижении ключевой ставки в марте не соответствует действительности. На самом деле глава ЦБ Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков её пересмотра. Об этом говорится в заявлении Банка России.

«Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении.

ЦБ пришлось комментировать публикацию в телеграм-канале депутата Госдумы Марии Прусаковой о том, что Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ якобы обещала начало постепенного снижения ключевой ставки с марта до уровня 2023 года. После опровержения регулятора парламентарий уточнила, что не подтверждала данную информацию, а лишь прогнозировала ситуацию.

В ЦБ допустили повышение ключевой ставки на декабрьском заседании
В ЦБ допустили повышение ключевой ставки на декабрьском заседании

Напомним, на заседании в октябре ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до 21%. Такое решение обусловлено уровнем инфляции. В регуляторе отмечали, что ключевую ставку могут увеличить ещё раз до конца года.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • Эльвира Набиуллина
  • Госдума
  • Центробанк
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar