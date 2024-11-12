ЦБ пришлось опровергать слова депутата Госдумы об обещаниях Набиуллиной

Появившаяся в СМИ информация о снижении ключевой ставки в марте не соответствует действительности. На самом деле глава ЦБ Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков её пересмотра. Об этом говорится в заявлении Банка России.

«Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении.