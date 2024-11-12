ЦБ пришлось опровергать слова депутата Госдумы об обещаниях Набиуллиной
Центральный Банк опроверг сообщения о сроках снижения ключевой ставки
Появившаяся в СМИ информация о снижении ключевой ставки в марте не соответствует действительности. На самом деле глава ЦБ Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков её пересмотра. Об этом говорится в заявлении Банка России.
«Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении.
ЦБ пришлось комментировать публикацию в телеграм-канале депутата Госдумы Марии Прусаковой о том, что Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ якобы обещала начало постепенного снижения ключевой ставки с марта до уровня 2023 года. После опровержения регулятора парламентарий уточнила, что не подтверждала данную информацию, а лишь прогнозировала ситуацию.
Напомним, на заседании в октябре ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до 21%. Такое решение обусловлено уровнем инфляции. В регуляторе отмечали, что ключевую ставку могут увеличить ещё раз до конца года.
Life.ru