В ЦБ допустили повышение ключевой ставки на декабрьском заседании
Заботкин: ЦБ допускает повышение ключевой ставки на заседании 20 декабря
Центробанк России не исключает повышения ключевой ставки на заседании, которое запланировано на 20 декабря, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин. При этом он отметил, что соответствующее решение ещё не принято.
«Сигнал на декабрьское заседание, который был дан по итогам заседания в октябре, звучит как-то, что совет директоров [регулятора] допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Хочу отметить, что даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение», — сказал Заботкин в разговоре с журналистами.
По словам представителя ЦБ, октябрьские данные по инфляции и росту кредита не сильно отличаются от сентябрьских, однако информация последних двух недель указывает на то, что в ноябре — декабре может произойти замедление кредитной активности. Если сигналы будут подтверждены, то регулятор их учтёт.
Напомним, на заседании в октябре ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до 21%. Такое решение обусловлено уровнем инфляции. В регуляторе отмечали, что ключевую ставку могут увеличить ещё раз до конца года.
Life.ru