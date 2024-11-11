В ЦБ допустили повышение ключевой ставки на декабрьском заседании

Центробанк России не исключает повышения ключевой ставки на заседании, которое запланировано на 20 декабря, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин. При этом он отметил, что соответствующее решение ещё не принято.

«Сигнал на декабрьское заседание, который был дан по итогам заседания в октябре, звучит как-то, что совет директоров [регулятора] допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Хочу отметить, что даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение», — сказал Заботкин в разговоре с журналистами.