Почти 80% россиян отложили покупку жилья из-за высоких ставок по ипотеке

Почти 80% россиян приняли решение отложить покупку жилья из-за высоких ставок по ипотеке, которые в ноябре 2024 года достигли в среднем 28%. Об этом сообщила Ольга Филиппова, руководитель проекта «Ипотека» компании Frank RG, на конференции Frank RG.

По её словам, онлайн-опрос, проведенный компанией, выявил, что большинство россиян считают приемлемой ставку на уровне 6% для покупки жилья в кредит. Около 55% опрошенных согласны на ипотеку под 8%, в то время как только 1% респондентов сочли приемлемой ставку в 16%. И все эти варианты значительно ниже текущих условий.

Филиппова уточнила, что 79% россиян решили отложить приобретение жилья в этом году. Из них 60% планируют купить недвижимость в ближайшие два-три года, а 19% — в перспективе пяти и более лет. Эти данные подчеркивают серьёзное влияние высоких ипотечных ставок на рынок недвижимости.

Компания Frank RG также прогнозирует, что по итогам 2024-го объём выдачи ипотеки российскими банками снизится на 39% по сравнению с 2023 годом и составит 4,8 триллиона рублей, что соответствует уровню 2020-го. В 2025 году ожидается дальнейшее снижение до 4 триллионов рублей. Эти прогнозы указывают на продолжающееся давление на рынок ипотеки, обусловленное высокими процентными ставками.

Конкретные предложения могут различаться в разных кредитных организациях. Некоторые банки также могут предлагать специальные программы с более выгодными условиями для определённых категорий граждан, таких как молодые семьи или многодетные родители. Но так или иначе из-за повышения ключевой ставки в России сейчас доступна покупка жилья под высокий процент с ощутимым первоначальным взносом. А льготные программы во многих банках на этот год уже исчерпали себя.

Ситуация с ипотекой в России требует внимания как со стороны банков, так и со стороны государственных органов, чтобы найти решения, которые помогут сделать покупку жилья более доступной для населения. В противном случае рынок может столкнуться с длительным периодом стагнации.