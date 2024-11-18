Эксперт спрогнозировал положение рынка недвижимости в 2025 году

В 2025 году можно рассчитывать на нормализацию рынка недвижимости и снижение эффекта «тюльпанной лихорадки», который наблюдается последние четыре года. Такой прогноз дал эксперт в области строительства и инвестиций в недвижимость Олег Дедков.

«Уменьшение спроса приведёт к снижению темпа вывода новых проектов на рынок и усилению соревнования за оставшихся покупателей за счёт качественных и стоимостных характеристик предложения», – приводит слова эксперта РИА «ФедералПресс».

Также специалист выразил надежду, что исчезнет такой феномен, как «квартирография под субсидированную ипотеку». Его суть заключается в том, что девелоперы подгоняют площади квартир под условия кредитования потенциальных покупателей. В результате проектируется много мелких объектов, которые не подходят для проживания семей.