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18 ноября, 02:33

Эксперт спрогнозировал положение рынка недвижимости в 2025 году

Эксперт Дедков рассчитывает на нормализацию рынка недвижимости в 2025 году

В 2025 году можно рассчитывать на нормализацию рынка недвижимости и снижение эффекта «тюльпанной лихорадки», который наблюдается последние четыре года. Такой прогноз дал эксперт в области строительства и инвестиций в недвижимость Олег Дедков.

«Уменьшение спроса приведёт к снижению темпа вывода новых проектов на рынок и усилению соревнования за оставшихся покупателей за счёт качественных и стоимостных характеристик предложения», – приводит слова эксперта РИА «ФедералПресс».

Также специалист выразил надежду, что исчезнет такой феномен, как «квартирография под субсидированную ипотеку». Его суть заключается в том, что девелоперы подгоняют площади квартир под условия кредитования потенциальных покупателей. В результате проектируется много мелких объектов, которые не подходят для проживания семей.

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Ранее эксперт призвал россиян «бессовестно» торговаться с застройщиками. По его словам, из-за повышения ключевой ставки и проблемах с ликвидностью бизнесмены остро нуждаются в «живых» деньгах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bayhu19

Никита Никонов
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