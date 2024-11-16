«Пока не разобрали»: Россиян призвали «бессовестно» торговаться с застройщиками

Если у вас есть желание и средства купить квартиру, то сейчас самое время этим заняться, уверен эксперт в области строительства и инвестиций в недвижимость Олег Дедков. По его словам, из-за повышения ключевой ставки и проблемах с ликвидностью застройщики остро нуждаются в «живых» деньгах.

Собеседник РИА «ФедералПресс» призвал активно торговаться с застройщиками при покупке как готового жилья, так и квартир в домах высокой степени строительной готовности. Россияне сейчас могут рассчитывать и на скидки, и на длительные рассрочки, полагает он.