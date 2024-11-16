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16 ноября, 10:00

«Пока не разобрали»: Россиян призвали «бессовестно» торговаться с застройщиками

Эксперт Дедков призвал активно требовать с застройщиков скидок и рассрочек

Если у вас есть желание и средства купить квартиру, то сейчас самое время этим заняться, уверен эксперт в области строительства и инвестиций в недвижимость Олег Дедков. По его словам, из-за повышения ключевой ставки и проблемах с ликвидностью застройщики остро нуждаются в «живых» деньгах.

Собеседник РИА «ФедералПресс» призвал активно торговаться с застройщиками при покупке как готового жилья, так и квартир в домах высокой степени строительной готовности. Россияне сейчас могут рассчитывать и на скидки, и на длительные рассрочки, полагает он.

«Поэтому, если вы присмотрели что-то готовое или почти готовое, самое время идти и бессовестно торговаться с застройщиком, к которому всего год назад стояла очередь из желающих купить побыстрее, пока не разобрали», — отметил эксперт.

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Ранее россиянам рассказали, какую часть семейного бюджета «съедают» ипотечные платежи. Эксперт назвал шокирующую цифру. К слову, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что россиянам пока не стоит ждать новых льготных программ по ипотеке.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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