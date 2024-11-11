ЦБ хочет запретить выдачу ипотеки на срок более 30 лет

Центробанк предложил запретить выдачу ипотеку на срок более 30 лет. Данные об этом следуют из информационно-аналитического материала регулятора.

«Также предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%», — говорится в сообщении.