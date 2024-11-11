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11 ноября, 16:12

ЦБ хочет запретить выдачу ипотеки на срок более 30 лет

Центробанк предложил запретить выдачу ипотеку на срок более 30 лет. Данные об этом следуют из информационно-аналитического материала регулятора.

«Также предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%», — говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке, однако в течение такого длительного срока (более 30 лет) у заёмщика могут возникнуть трудности в обслуживании долга, которые заранее банк предвидеть не в состоянии.

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Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поручил сохранить ставку 2% по «Дальневосточной и арктической ипотеке». Ранее главу государства попросил об этом руководитель глава Минвостокразвития.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Amnaj Khetsamtip

Никита Никонов
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