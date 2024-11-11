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Регион
11 ноября, 07:44

Путин поручил сохранить ставку 2% по «Дальневосточной и арктической ипотеке»

Владимир Путин. Обложка © LIfe.ru

Владимир Путин. Обложка © LIfe.ru

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания девятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В число поручений входит сохранение ставки в 2 процента годовых по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» до 2030 года, а также увеличение до одного миллиона рублей выплат на погашение ипотеки для многодетных семей Чукотки и ряда других дальневосточных регионов.

Помимо того, планируется запустить программу «Земский работник культуры»: С начала 2025 года работники культуры при переезде в ДФО получат единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей, а также смогут воспользоваться дальневосточной ипотекой.

Кроме того, глава государства поручил дополнительно выделить не менее ста миллиардов рублей на реализацию мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

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Недавно Влдаимир Путин заявил, что участники последних трёх Восточных экономических форумов (ВЭФ) подписали свыше тысячи соглашений на общую сумму в более чем 10,5 триллиона рублей. Он добавил, что на форуме устанавливают долгосрочные деловые отношения.

Николай Рюмин
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