«Новый рекорд» : Трутнев раскрыл, на какую сумму подписали соглашения участники ВЭФ-24

Участники Восточного экономического форума-2024 (ВЭФ) во Владивостоке подписали 258 соглашений на 5,4 триллиона рублей, установив новый рекорд. Об этом заявил заместитель председателя Кабмина РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Одним из важных продуктов Восточного экономического форума являются соглашения. Здесь тоже рекорд у нас: подписаны 258 соглашений на общую сумму 5 трлн 395 млрд [рублей]», — указал Трутнев в беседе с журналистами.