«Новый рекорд» : Трутнев раскрыл, на какую сумму подписали соглашения участники ВЭФ-24
Трутнев: Участники ВЭФ-24 подписали 258 соглашений на сумму 5,4 трлн рублей
ВЭФ-24 во Владивостоке. Обложка © Life.ru
Участники Восточного экономического форума-2024 (ВЭФ) во Владивостоке подписали 258 соглашений на 5,4 триллиона рублей, установив новый рекорд. Об этом заявил заместитель председателя Кабмина РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
«Одним из важных продуктов Восточного экономического форума являются соглашения. Здесь тоже рекорд у нас: подписаны 258 соглашений на общую сумму 5 трлн 395 млрд [рублей]», — указал Трутнев в беседе с журналистами.
По его словам, таких цифр ещё не наблюдалось за время проведения ВЭФ.
Напомним, что 3 сентября во Владивостоке открылся Восточный экономический форум-2024 (ВЭФ). Деловые мероприятия будут проходить на площадке Дальневосточного федерального университета (ДФУ) по 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании отметил, что участники последних трёх ВЭФ подписали свыше тысячи соглашений на общую сумму в более чем 10,5 триллиона рублей.